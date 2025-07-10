На улице Аустрина в Пензе загорелось здание гостиницы

10.07.2025 | 22:27

Вечером в четверг, 10 июля, в Пензе случился еще один крупный пожар, на этот раз на улице Аустрина, 144а, в здании гостиницы Heliopark придорожного комплекса «Золотой петушок».

На место выехали 27 сотрудников МЧС, привлечено 8 единиц техники.

В 22:40 стало известно, что пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Перед этим на улице Новочеркасской на территории ТЭЦ-1 загорелся масляный трансформатор. Подача электричества и воды в несколько районов города была прекращена.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, никто из людей, предварительно, не пострадал.