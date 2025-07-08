Подросток попал в сети аферистов после звонка «социального педагога»

08.07.2025 | 14:02

В Заречном семья стала жертвой мошенников. Горожане потеряли больше полумиллиона рублей.

Согласно материалам дела, 4 июня некий мужчина позвонил 15-летнему подростку через мессенджер, представился социальным педагогом и заявил, что школьник на протяжении учебного года не отмечался у него. Теперь же следует прийти и отметиться.

В тот же день через некоторое время с юным зареченцем связались «сотрудники Центрального банка и ФСБ». Они сообщили подростку, что звонок от «социального педагога» на самом деле мошеннический и теперь злоумышленник взломал аккаунты родителей мальчика на «Госуслугах».

Подростка убедили, что аферисты получили доступ к счетам родителей и начали переводить средства террористическим организациям. За это мать и отца могут привлечь к уголовной ответственности.

Чтобы не допустить этого, школьника попросили положить деньги на «безопасный счет», но втайне от взрослых.

«Подростка ввели в заблуждение, и, находясь под психологическим давлением, он в течение 22 дней следовал указаниям аферистов. Ребенок заходил в приложение онлайн-банка в телефоне матери и постепенно перевел с ее банковского счета мошенникам 535 000 рублей», - пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

В итоге 43-летний отец мальчика обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.