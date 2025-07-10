Пензенец уклонился от уплаты налога на 79 млн рублей

10.07.2025 | 13:18

В Пензе 40-летнего руководителя коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей мясной продукцией, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 79 млн рублей.

Мужчина создал систему фиктивного документооборота без реального ведения финансово-хозяйственной деятельности.

«По версии следствия, в период с июля 2019 года по июнь 2022-го обвиняемый представил в налоговый орган декларации и документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении товаров у 11 хозяйствующих субъектов, являвшихся плательщиками налога на добавленную стоимость. При этом фактически поставка какого-либо товара контрагентами не производилась», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело.

«В обеспечительных целях наложен арест на имущество обвиняемого в сумме более 79 млн рублей», - уточнила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Материалы уже направлены в Ленинский районный суд.