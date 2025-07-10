Пожар на Пензенской ТЭЦ-1: в дома начал возвращаться свет

10.07.2025 | 20:24

В домах пензенцев начало появляться электричество, отключившееся из-за пожара, который случился на ТЭЦ-1 (ул. Новочеркасская) вечером в четверг, 10 июля.

Как уже сообщалось, около 18:00 там загорелся транзитный трансформатор, в 19:14 было начато тушение поврежденного объекта.

Губернатор Олег Мельниченко выехал на место ЧП и уточнил, что энергетика временно отключена для ликвидации пламени.

«Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами. Запускается резервная система электроснабжения. Отключение носит временный характер. Прошу сохранять спокойствие - ситуация под контролем», - предупредил он горожан в 19:11.

Около 20:00, по сообщениям пензенцев, свет дали. Однако горячая и холодная вода по-прежнему отсутствуют.

В МЧС ранее уточнили, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.