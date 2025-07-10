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Происшествия

Пожар на ТЭЦ-1: запускается резервная система электроснабжения

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Губернатор Олег Мельниченко выехал на место ЧП, случившегося вечером в четверг, 10 июля, на улице Новочеркасской. На ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор.

«Для тушения пожара энергетика временно отключена. Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами. Запускается резервная система электроснабжения. Отключение носит временный характер. Прошу сохранять спокойствие - ситуация под контролем», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Ранее в МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

«На месте происшествия в целях координации действий сотрудников правоохранительных органов и спецслужб работает прокурор Железнодорожного района г. Пензы Рустам Абубекеров», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Многие пензенцы сообщили, что в квартирах отсутствуют свет, горячая и холодная вода.

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Источник — видео канала «Радар Пензенская область»
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