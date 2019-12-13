13.12.2019 | 19:02

Представители Министерства образования Пензенской области прокомментировали ДТП, в результате которого пострадали пятеро детей.

Инцидент произошел в пятницу, 13 декабря, при перевозке детей из села Сосновка в деревню Васильевка Бессоновского района. Оказалось, попавший в аварию микроавтобус принадлежит МБОУ СОШ с. Сосновка.

«При перевозке детей были соблюдены все необходимые меры безопасности: школьники были пристегнуты ремнями безопасности, ранцы находились на специальной полке», - подчеркнули в министерстве образования.

В салоне микроавтобуса были 10 детей и сопровождающий - 65-летняя женщина. После ДТП взрослые незамедлительно вызвали необходимые службы.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в 14:50 на седьмом километре трассы Чемодановка - Васильевка столкнулись ГАЗ, которым управлял 28-летний мужчина, и «Газель» с 60-летним шофером, перевозившая школьников.

В результате аварии пострадали пассажиры «Газели» (сопровождающий и пятеро ребят 2007-2010 годов рождения). Их доставили в больницу. Водитель автомобиля ГАЗ после оказания помощи был отпущен.

Позднее стало известно, что госпитализация также не потребовалась четверым из пострадавших детей. Пятый – мальчик 2007 года рождения – остался в больнице для обследования.

Пензенская прокуратура уже начала проверку по факту ДТП со школьниками.