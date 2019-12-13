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Происшествия | В Бессоновском районе пятеро детей пострадали в ДТП

13.12.2019|16:49
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В пятницу, 13 декабря, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в 14:50 на седьмом километре трассы Чемодановка - Васильевка столкнулись ГАЗ, которым управлял 28-летний мужчина, и «Газель» с 60-летним шофером, перевозившая детей.

В результате аварии пассажиры «Газели» - 65-летняя женщина и пятеро ребят (девочка 2008-го и мальчики 2009, 2010, 2007 и 2008 годов рождения) - получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

«Водитель автомобиля ГАЗ после оказания помощи отпущен. Проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость|13.12.2019 16:55|

Рефрижераторщик уснул

Гость|13.12.2019 17:17|

Прокляты.

Гость|13.12.2019 17:20|

Иван сказал вздрогнуть и вот результат

Гость|13.12.2019 17:22|

Там дорога заужена, а ездят фуры, лесовозы и трубы тащат на нефтепровод. Недавно девчонку сбили, теперь детей в микроавтобусе. Я писал в администрацию, они долго ржали по этому поводу.

Гость|13.12.2019 17:23|

Гость писал(a):

и трубы тащат на нефтепровод.
Давно уж там ничего не тащут

Гость|13.12.2019 17:24|

Убийца со своими кровавыми подругами работает на истребление населения.

Гость|13.12.2019 17:25|

Гость писал(a):

Давно уж там ничего не тащут
Как же давно? Там тянут вторую нитку нефтепровода.

Гость|13.12.2019 17:27|

Гость писал(a):

Убийца со своими кровавыми подругами работает на истребление населения.
Он борется с этим каждый понедельник.

Гость|13.12.2019 17:39|

Ну есть у Вани тема, о чем протрындеть на очередной посиделке.

Имя: Гость
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