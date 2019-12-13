13.12.2019 | 16:49

В пятницу, 13 декабря, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в 14:50 на седьмом километре трассы Чемодановка - Васильевка столкнулись ГАЗ, которым управлял 28-летний мужчина, и «Газель» с 60-летним шофером, перевозившая детей.

В результате аварии пассажиры «Газели» - 65-летняя женщина и пятеро ребят (девочка 2008-го и мальчики 2009, 2010, 2007 и 2008 годов рождения) - получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

«Водитель автомобиля ГАЗ после оказания помощи отпущен. Проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.