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Происшествия | В Пензе по случаю с хлопком на предприятии организована проверка

11.12.2019|12:29
Печать

В Пензе проведут доследственную проверку по факту травмирования работников металлургического предприятия на улице Лесной.

Установлено, что ночью 10 декабря двое завальщиков отправляли спрессованный алюминий в роторную печь для расплавки.

«В момент загрузки очередной партии металла произошел хлопок в печи без последующего горения. В результате происшествия мужчины, находившиеся в непосредственной близости от оборудования, получили телесные повреждения», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пострадавших доставили в больницы, где сейчас им оказывают необходимую помощь.

Организована проверка по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключила Татьяна Махницкая.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщала, что рабочие получили незначительные травмы. Уточнялось, что хлопок произошел в бетонном здании с металлической крышей площадью около 1 000 кв. м. Его конструкции не пострадали.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|11.12.2019 13:13|

penzainform.ru писал(a):

часть 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Это что незначительные травмы?

Гость|11.12.2019 13:22|

Хлопок? Может все таки взрыв?

Гость|11.12.2019 13:25|

Гость писал(a):

Это что незначительные травмы?
Это для перестраховки на время следствия.

Гость|11.12.2019 13:26|

Гость писал(a):

Хлопок? Может все таки взрыв?
А вы знаете чем отличается взрыв и хлопок? Или вы так просто, баба у плиты стоящая?

Гость|11.12.2019 13:28|

Вздрогнул

Гость|11.12.2019 13:29|

Гость писал(a):

Вздрогнул
Всхрюкнул?

Гость|11.12.2019 13:53|

В Пензе есть металлургическая промышленность??????????? И сколько миллионов тонн стали и сплавов мы производим?

Гость|11.12.2019 14:01|

Гость писал(a):

Хлопок? Может все таки взрыв?
нет, просто щелчок

Гость|11.12.2019 14:02|

хлопок это когда в ладошки хлопнуть от хлопка таких повреждений не бывает называйте вещи своими именами а не успокаивайте народ

Имя: Гость
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