11.12.2019 | 12:29

В Пензе проведут доследственную проверку по факту травмирования работников металлургического предприятия на улице Лесной.

Установлено, что ночью 10 декабря двое завальщиков отправляли спрессованный алюминий в роторную печь для расплавки.

«В момент загрузки очередной партии металла произошел хлопок в печи без последующего горения. В результате происшествия мужчины, находившиеся в непосредственной близости от оборудования, получили телесные повреждения», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пострадавших доставили в больницы, где сейчас им оказывают необходимую помощь.

Организована проверка по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключила Татьяна Махницкая.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщала, что рабочие получили незначительные травмы. Уточнялось, что хлопок произошел в бетонном здании с металлической крышей площадью около 1 000 кв. м. Его конструкции не пострадали.