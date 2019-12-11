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Происшествия | Два работника металлургического предприятия в Пензе получили травмы

11.12.2019|09:46
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Двое работников металлургического предприятия, расположенного на Лесной улице в Пензе, пострадали в результате инцидента, который произошел во вторник, 10 декабря.

«В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о том, что в литейном цехе ООО «АМС» из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия произошел хлопок в печи без последующего горения», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

На место случившегося выехали три сотрудника ведомства и одна единица техники, а также члены местного пожарно-спасательного гарнизона.

Оказалось, хлопок произошел в бетонном здании с металлической крышей площадью около 1 000 кв. м. Его конструкции не пострадали.

«Двое работников предприятия получили незначительные травмы. Погибших нет», - резюмировала Анна Шупилова.

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Гость|11.12.2019 10:23|

Рабочий глаза лишился. Это незначительная травма?

Гость|11.12.2019 10:26|

Гость писал(a):

Рабочий глаза лишился. Это незначительная травма?
Ну да. Жизни не угрожает.

Гость|11.12.2019 10:34|

Инвалидность получит.

Гость|11.12.2019 10:48|

penzainform.ru писал(a):

в литейном цехе ООО «АМС» из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия произошел хлопок в печи без последующего горения»
Я уж подумал,как терминатор в расплавленный металл........

Пронесло.

Гость|11.12.2019 11:01|

Наш Товарищ не вздрогнул?

Гость|11.12.2019 11:03|

Гость писал(a):

Наш Товарищ не вздрогнул?
Нет, только один ты всхрюкнул.

Имя: Гость
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