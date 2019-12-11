11.12.2019 | 09:46

Двое работников металлургического предприятия, расположенного на Лесной улице в Пензе, пострадали в результате инцидента, который произошел во вторник, 10 декабря.

«В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о том, что в литейном цехе ООО «АМС» из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия произошел хлопок в печи без последующего горения», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

На место случившегося выехали три сотрудника ведомства и одна единица техники, а также члены местного пожарно-спасательного гарнизона.

Оказалось, хлопок произошел в бетонном здании с металлической крышей площадью около 1 000 кв. м. Его конструкции не пострадали.

«Двое работников предприятия получили незначительные травмы. Погибших нет», - резюмировала Анна Шупилова.