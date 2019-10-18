18.10.2019 | 10:27

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали сомнительную акцию автолюбителей, которая привлекла внимание горожан в четверг, 17 октября.

«Я ехала по проспекту Строителей в сторону центра после 21:00. Недалеко от магазина «Лента» я увидела скопление машин. Они стояли на правой полосе с включенными аварийными сигналами. На мосту мы догнали еще несколько автомобилей. Из них по пояс высунулись молодые люди. Они снимали друг друга и ехавшие рядом машины», - рассказала ИА «ПензаИнформ» жительница города Наталья.

Участники своеобразного флешмоба переместились на улицу Кирова. В соцсети «ВКонтакте» пензенцы пожаловались на то, что автолюбители сигналили и мешали спать их детям. Также нарушители спокойствия были замечены в Терновке. По словам очевидцев, там шумели водители около 80 машин.

«В дежурную часть поступило сообщение о происходящем. Сотрудники выехали на вызов, однако никого не застали», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды, пояснив, что нарушителей обязательно привлекут к ответственности.

Номера автомобилей, ставших участниками акции, правоохранители установят по камерам видеонаблюдения, находящихся на зданиях.