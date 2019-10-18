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Происшествия | ГИБДД о массовом заезде в Пензе: Нарушителей установят по камерам

18.10.2019|10:27
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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали сомнительную акцию автолюбителей, которая привлекла внимание горожан в четверг, 17 октября.

«Я ехала по проспекту Строителей в сторону центра после 21:00. Недалеко от магазина «Лента» я увидела скопление машин. Они стояли на правой полосе с включенными аварийными сигналами. На мосту мы догнали еще несколько автомобилей. Из них по пояс высунулись молодые люди. Они снимали друг друга и ехавшие рядом машины», - рассказала ИА «ПензаИнформ» жительница города Наталья.

Участники своеобразного флешмоба переместились на улицу Кирова. В соцсети «ВКонтакте» пензенцы пожаловались на то, что автолюбители сигналили и мешали спать их детям. Также нарушители спокойствия были замечены в Терновке. По словам очевидцев, там шумели водители около 80 машин.

«В дежурную часть поступило сообщение о происходящем. Сотрудники выехали на вызов, однако никого не застали», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды, пояснив, что нарушителей обязательно привлекут к ответственности.

Номера автомобилей, ставших участниками акции, правоохранители установят по камерам видеонаблюдения, находящихся на зданиях.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|18.10.2019 10:40|

Интересно за что привлекут ???

Гость|18.10.2019 10:41|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники выехали на вызов, однако никого не застали
Как можно протерять в центре города колону сигналящих автомобилей?! )))

Гость|18.10.2019 10:42|

Не знаю...За бибикание без особых на то причин, видимо, больше не за что))

Гость|18.10.2019 10:43|

А как можно потерять запись сразу с 2х камер одновременно, вы не знаете?? У нас ещё и не такое бывает.

Гость|18.10.2019 10:43|

Да ни за что не привлекут!

ГИБДД просто подало голос

Гость|18.10.2019 10:44|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники выехали на вызов, однако никого не застали
Этих сотрудников пока не вызовешь днем с огнем не найдешь. Оттого и бардак на дорогах Пензы.

Гость|18.10.2019 10:45|

penzainform.ru писал(a):

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали сомнительную акцию автолюбителей, которая привлекла внимание горожан в четверг, 17 октября.
А где ваши сотрудники были???При Едалове такого бардака не было.

Гость|18.10.2019 10:46|

Наказать самым строгим образом даунов и дебилов!Быдло должно знать своё место!!!

Гость|18.10.2019 10:54|

ГИБДД в Пензе нет!

Гость|18.10.2019 11:06|

Гость|18.10.2019 10:41|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники выехали на вызов, однако никого не застали

Как можно протерять в центре города колону сигналящих автомобилей?! )))

Очень просто - если сотрудники ГИБДД приехали по вызову часов через пять-шесть.

Гость|18.10.2019 11:09|

penzainform.ru писал(a):

«В дежурную часть поступило сообщение о происходящем. Сотрудники выехали на вызов, однако никого не застали», -
Навеяло вчерашней новостью:

https://www.penzainform.ru/news/social/2019/10/17/penzenskie_deti_politcejskih_narisuyut_mam_i_pap_za_rabotoj.html

По моему кто это нарисует сразу свой "пятак" и получит.

Гость|18.10.2019 11:29|

это сборище эпилептиков?) или другое нервно-психическое расстройство?)

Гость|18.10.2019 11:36|

"Автопробеги" - публичные мероприятия, осуществляемые в форме демонстрации.

А ответственность - КоАП РФ ст. 20.2

Гость|18.10.2019 11:38|

Гость писал(a):

Сотрудники выехали на вызов, однако никого не застали

Как можно протерять в центре города колону сигналящих автомобилей?! )))

Гость писал(a):
А где ваши сотрудники были???
Так они на следующий день на вызов выехали. Еще вопросы есть? ))))

Гость|18.10.2019 11:43|

Хулиганы малолетние!

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Имя: Гость
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