18.10.2019 | 08:38

Поздно вечером в четверг, 17 октября, автомобилисты провели в Пензе сомнительную акцию.

«Я ехала по проспекту Строителей в сторону центра после 21:00. Недалеко от магазина «Лента» я увидела скопление машин. Они стояли на правой полосе с включенными аварийными сигналами. На мосту мы догнали еще несколько автомобилей. Из них по пояс высунулись молодые люди. Они снимали друг друга и ехавшие рядом машины», - рассказала ИА «ПензаИнформ» жительница города Наталья.

Далее участники флешмоба переместились на улицу Кирова. В соцсетях местные жители пожаловались, что автомобилисты сигналили и мешали спать их детям.

«Почему ночью-то? И почему на Кирова? Встаньте у себя под окнами, врубайте музыку, пляшите и сигнальте», - возмутилась участница одной из пензенских групп сайта «ВКонтакте».

Ее негодование поддержали и другие жители города: «Эти малолетки создают аварийную ситуацию. Совсем сопли за рулем», «Позеры», - написали пензенцы.

Завершилась акция в Терновке.

«Примерно 80 машин, в аэропорту орали и сигналили», - рассказала женщина-очевидец.

Звуковой сигнал автомобиля может быть использован в городе только для предотвращения ДТП. Также запрещается перевозить людей вне салона. Таким образом, участники флешмоба допустили многочисленные нарушения ПДД. Привлекут ли их к ответственности, пока неизвестно.