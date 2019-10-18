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Общество | В Пензе автомобилисты-нарушители устроили массовый заезд

18.10.2019|08:38
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Поздно вечером в четверг, 17 октября, автомобилисты провели в Пензе сомнительную акцию.

«Я ехала по проспекту Строителей в сторону центра после 21:00. Недалеко от магазина «Лента» я увидела скопление машин. Они стояли на правой полосе с включенными аварийными сигналами. На мосту мы догнали еще несколько автомобилей. Из них по пояс высунулись молодые люди. Они снимали друг друга и ехавшие рядом машины», - рассказала ИА «ПензаИнформ» жительница города Наталья.

Далее участники флешмоба переместились на улицу Кирова. В соцсетях местные жители пожаловались, что автомобилисты сигналили и мешали спать их детям.

«Почему ночью-то? И почему на Кирова? Встаньте у себя под окнами, врубайте музыку, пляшите и сигнальте», - возмутилась участница одной из пензенских групп сайта «ВКонтакте».

Ее негодование поддержали и другие жители города: «Эти малолетки создают аварийную ситуацию. Совсем сопли за рулем», «Позеры», - написали пензенцы.

Завершилась акция в Терновке.

«Примерно 80 машин, в аэропорту орали и сигналили», - рассказала женщина-очевидец.

Звуковой сигнал автомобиля может быть использован в городе только для предотвращения ДТП. Также запрещается перевозить людей вне салона. Таким образом, участники флешмоба допустили многочисленные нарушения ПДД. Привлекут ли их к ответственности, пока неизвестно.

Источник — Фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|18.10.2019 08:42|

нумера, нумера?

Гость|18.10.2019 08:49|

А где же были бравые гибддешники?или как в чемодановке во время драки позвоните позже?!

Гость|18.10.2019 08:50|

это вафлеры малолетние,их на киче опустил всех.зашквареные они.

Гость|18.10.2019 08:55|

Гость писал(a):

или как в чемодановке во время драки
А что за драка? Долго длилась?

Гость|18.10.2019 08:58|

Бездействие полиции поражает.

Гость|18.10.2019 09:05|

Гость писал(a):

Бездействие полиции поражает.
А что случилось то? И что надо делать?

Имя: Гость
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