За электричество придется платить по новым тарифам

06.10.2022 | 17:05

Специалисты Федеральной антимонопольной службы рассчитали «коридоры» для новых тарифов на электроэнергию.

Приказом ведомства установлены минимальные и максимальные величины для различных регионов России. Именно этими данными должны будут руководствоваться власти субъектов РФ.

Больше всего за электроэнергию придется отдать жителям Дальнего Востока. Например, в Чукотском АО тариф, по расчетам ФАС, должен укладывать в рамки 9,69-9,70 рубля за кВт/ч, а в Якутии - 7,87-7,88 рубля за кВт/ч.

Дороже 6 рублей киловатт-час обойдется жителям столицы и области – 6,72-6,73 рубля за кВт/ч. В Калужской области жители будут платить 6,00-6,01 рубля за кВт/ч, в Калмыкии - 6,07-6,08 рубля за кВт/ч, в Республике Алтай - 6,37-6,38 рубля.

Жителям Пензенской области электроэнергия обойдется в 4,23-4,24 рубля за кВт/ч.

Меньше всех киловатт-час будет стоить у жителей Иркутской области - 1,41-1,42 рубля.

В ряде регионов РФ будут применяться дифференцированные тарифы. В таком случае граждане оплачивают электроэнергию в пределах социальной нормы по одному тарифу, а излишки - по более высоким расценкам.

Новые тарифные «коридоры» должны вступить в силу с ближайшей индексацией платы за ЖКУ. Напомним, она была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.