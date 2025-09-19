ВТБ может привлечь до 84,7 млрд руб. в рамках допэмиссии

19.09.2025 | 12:56

Банк ВТБ успешно завершил второе публичное размещение акций (SPO), в ходе которого привлек около 85 миллиардов рублей. Размещение стартовало 16 сентября и стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года. Общий спрос со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей, что свидетельствует о высоком интересе к акциям банка.

В процессе размещения активно участвовали как институциональные инвесторы, включая управляющие компании и пенсионные фонды, так и частные. Розничные клиенты выкупили 41% размещаемых акций, что подчеркивает растущий интерес к инвестициям в ВТБ. Объем заявок от розничных клиентов через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» составил около 50 миллиардов рублей.

Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели банка и позволят увеличить нормативы достаточности капитала как самого ВТБ, так и его группы. Это размещение также будет способствовать росту ликвидности акций банка.

Данная сделка демонстрирует потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегий роста. Она стала крупнейшей с 2023 года и наряду с размещением ВТБ в этом же году представляет собой одну из самых значительных сделок с 2021-го.

ВТБ продолжает демонстрировать привлекательность своей инвестиционной истории. За последние 10 лет банк нарастил бизнес в 3 раза и значительно снизил подверженность процентному риску - на 75%. В условиях продолжительного периода высоких процентных ставок в 2024 году группа заработала рекордную чистую прибыль свыше 550 миллиардов рублей, из которой 50% было направлено на выплату дивидендов акционерам. Прогноз по прибыли на 2026 год - 650 миллиардов.

«Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка в экономике. Привлеченные средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами», - отметил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Основные финансовые показатели группы ВТБ также внушают оптимизм: прибыль за 2024 год составила 551,4 миллиарда рублей, а накопленная прибыль за период с 2023 по 2025 годы - 1,5 триллиона. Ожидается, что ROE за указанный период превысит 20%. Дивиденды за 2024 год составят 276 миллиардов рублей, а прогнозируемая прибыль на 2025-й - 500 миллиардов.

На данный момент число активных розничных клиентов ВТБ составляет около 30 миллионов, а общие активы оцениваются в сумму около 37 триллионов рублей.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.