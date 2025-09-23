Экономика

ВТБ: траты по платежным стикерам выросли в 3,5 раза

С января по август 2025 года клиенты ВТБ совершили 292 млн транзакций с помощью стикеров на 213 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом активность пользователей выросла более чем в 3,5 раза.

Чаще всего платежными стикерами пользуются при оплатах в супермаркетах (81,9 млрд рублей), за фастфуд (14,8 млрд), на АЗС (11,2 млрд), в кафе и ресторанах (10,6 млрд), а также строительных магазинах (8,3 млрд).

При этом заметный рост оплат также наблюдается в универсальных магазинах, маркетплейсах и такси.

Основные пользователи платежных стикеров - клиенты в возрасте 36-45 лет. На их долю за 8 месяцев этого года пришлось 92 млн транзакций, что составляет почти треть всех оплат. На втором месте - молодежь (26-35 лет), а замыкают тройку клиенты 46–55 лет.

«Платежные стикеры прочно вошли в число привычных способов оплаты для россиян. Они удобны для покупок здесь и сейчас: не требуется носить с собой наличные или пластиковую карту, оплата происходит мгновенно. Помимо технических преимуществ, стикеры стали отличным способом самовыражения: разнообразие дизайнов привлекает аудиторию, делая процесс оплаты не только быстрым, но и стильным. Кроме того, возможность получать кешбэк добавляет дополнительную ценность этому инструменту», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Источник — фото предоставлено ВТБ
