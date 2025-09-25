Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|16:54
Экономика

Банки маркетплейсов предложили отнести к системообразующим

Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил Банку России рассмотреть вопрос отнесения кредитных организаций крупных маркетплейсов к системообразующим банкам. С такой инициативой он выступил в рамках дискуссии XXII Международного банковского форума в Сочи.

«У меня есть предложение: финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк; может быть, только Сбербанку уступают», - сказал Костин.

Решить этот вопрос можно через корректировки в законе «О платформенной экономике», принятый летом этого года.

«Все признали, что закон был принят в достаточно сыром виде, и ожидают, что осенью появятся некие поправки, тем более что в этом законе вопросы финансовой деятельности практически мало нашли отражения», - сказал Андрей Костин.

По его мнению, постоянная эволюция регулирования - важная подстройка под быстро меняющиеся реалии экономики. В период платформизации экономики, когда она проходит через активную технологическую и цифровую трансформацию, совершенствование регулирования - вопрос снижения рисков и повышения устойчивости финансовой системы в целом.

Источник — фото предоставлено ВТБ
