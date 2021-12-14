Бюджетников ждет повышение зарплаты до 200% средней по региону

14.12.2021 | 11:35

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы - указано в постановлении, которое опубликовано на сайте Правительства РФ.

«Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей - научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей - учреждения культуры», - указывает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», – заявил Мишустин.

Напомним, согласно майскому указу Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.

Ранее Пензастат опубликовал данные по среднемесячным зарплатам работников различных отраслей в области за январь - сентябрь текущего года.

Больше всего получали жители региона, занятые финансовой или страховой деятельностью, - 51 125 рублей. На втором месте по уровню зарплат пензенцы, которые работают в научной или технической сфере, - 46 190 рублей. На третьем - сотрудники сферы информации и связи (43 138).