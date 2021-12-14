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Экономика

Бюджетников ждет повышение зарплаты до 200% средней по региону

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы - указано в постановлении, которое опубликовано на сайте Правительства РФ.

«Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей - научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей - учреждения культуры», - указывает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», – заявил Мишустин.

Напомним, согласно майскому указу Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.

Ранее Пензастат опубликовал данные по среднемесячным зарплатам работников различных отраслей в области за январь - сентябрь текущего года.

Больше всего получали жители региона, занятые финансовой или страховой деятельностью, - 51 125 рублей. На втором месте по уровню зарплат пензенцы, которые работают в научной или технической сфере, - 46 190 рублей. На третьем - сотрудники сферы информации и связи (43 138).

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Гость||

А остальные не люди стояли,им не нужно зарплату прибавлять. С этими врачами уже перебор,скоро их в богов запишут.

Гость||

Врачам пусть. Только надо перестать им деньги подсовывать в карманы.

Гость||

Не люди чтоли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

кто трудится в области науки и культуры.
А что, у нас есть наука и культура?

Гость||

Гость писал(a):

Врачам пусть. Только надо перестать им деньги подсовывать в карманы.
У них даже халаты специальные, с большими карманами.

Гость||

Гость писал(a):

А что, у нас есть наука и культура?
Да, у нас есть культура и люди там работают, надо знать их , а не спрашивать

Гость||

Средняя зарплата гастарбайтера из средней Азии в России составила 46.7 тыс рублей

Гость||

Ждём бензин по 150 и хлеб по 100

Гость||

Гость писал(a):

Да, у нас есть культура и люди там работают,
Люди-то есть, а где видна их работа?? Почему же изо-дня-в день народ России становится всё более бескультурным? Должно же происходить наоборот!

Гость||

сколько у нас средняя там 35 штук. Получается учителя, врачи будут по 70 получать. Ну ну. Свежо предание.

Гость||

Врачам не доплачивать, с них спрашивать нужно! Спрашивать за осложнения после ковида, за смерти! А то придумали! Болезнь такая тяжелая. Болели всей семьей. Прискакал врач, даже легкие не послушал. Даже у ребенка! Спрашивать с него не было сил. В поликлиниках открыто хамят. Да, врачи устали! Но почему же в платных другая картина? А потому что конкуренция. Так зачем полис омс? Хамство слушать! Лично знаком с людьми, которых своим бездействием участковые терапевты загубили!

Гость||

Культурники дома сидят,особенно в сёлах.До пондемии не работали,а сейчас сам бог велел. За что прибавлять?

Гость||

Гость писал(a):

Врачам пусть. Только надо перестать им деньги подсовывать в карманы.
Если раньше, при зарплате 30-40 т.р., врач начинал с тобой разговаривать после 5 т.р. на карман (плюс столько же заведующему), то теперь меньше чем на 20 т.р. он и реагировать не будет.

Гость||

Врачи одни и те же работают в 14 поликлинике и в медиклиник - через тротуар. В 14 хамят так, что ступор у пациента наступает, а через тротуар они же соломку подстилают.

Гость||

Врачи и преподы -люди!!! А воспитатели из Доу опять пролетели, как фанера над Парижем!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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