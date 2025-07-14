В Пензе сотрудница магазина добилась возврата удержанных денег

Жительница Пензы, работавшая в продуктовом магазине, обратилась в прокуратуру, чтобы вернуть деньги, которые руководство удержало из ее зарплаты.
Женщина трудилась продавцом-кассиром в точке, где торгуют продуктами и алкоголем. При увольнении ей недоплатили 30 000 рублей.
Пензячка попросила письменных объяснений с указанием причин, однако не получила их. Тогда она обратилась в надзорный орган.
Прокуратура провела проверку и по ее результатам внесла руководителю организации представление об устранении нарушений закона.
«Права работника восстановлены, ей полностью возвращены незаконно удержанные денежные средства», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
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