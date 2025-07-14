В Пензе сотрудница магазина добилась возврата удержанных денег

14.07.2025 | 14:17

Жительница Пензы, работавшая в продуктовом магазине, обратилась в прокуратуру, чтобы вернуть деньги, которые руководство удержало из ее зарплаты.

Женщина трудилась продавцом-кассиром в точке, где торгуют продуктами и алкоголем. При увольнении ей недоплатили 30 000 рублей.

Пензячка попросила письменных объяснений с указанием причин, однако не получила их. Тогда она обратилась в надзорный орган.

Прокуратура провела проверку и по ее результатам внесла руководителю организации представление об устранении нарушений закона.

«Права работника восстановлены, ей полностью возвращены незаконно удержанные денежные средства», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.