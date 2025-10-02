Губернатор поручил держать на контроле ситуацию с бензином

02.10.2025 | 19:10

Тему обеспечения бензином и дизельным топливом населенных пунктов Пензенской области рассмотрели на заседании оперативного штаба в четверг, 2 октября. В нем приняли участие губернатор, главы муниципальных образований и представители топливных компаний.

По обобщенным данным муниципалитетов, проблем с поставками бензина на АЗС крупных топливных компаний нет, сообщил председатель областного правительства Николай Симонов.

«Основной поставщик в наш регион - это государственное предприятие. Те договорные обязательства, которые имеются по поставкам горючего, а также обеспечение населения - все выполняется», - процитировали Николая Симонова в пресс-службе правительства.

Представитель топливной компании заявил, что ситуация стабильная, а точечные простои на АЗС связаны с увеличением спроса. «Не всегда успеваем сразу подвозить. Как правило, простои у нас не более 2-3 часов по каждому виду топлива, это связано с логистикой», - добавил он.

Губернатор Олег Мельниченко держать вопрос на контроле межведомственной группы по устойчивому функционированию региональной экономики с участием представителей федеральной антимонопольной службы и прокуратуры.

«Обеспечение ГСМ городов и районов Пензенской области - очень важный вопрос как для их жителей, так и для работы предприятий и организаций», - подчеркнул глава региона.