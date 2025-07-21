В России решили повысить МРОТ на 20,7%

21.07.2025 | 12:24

Минтруд предложил с 1 января 2026 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 20,7% - до 27 093 рублей.

Соответствующей законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 21 июля.

Сейчас (с 1 января 2025 года) МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц. Его определили в октябре 2024-го. Предыдущий размер - 19 242 рубля.

Повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян, отметили в Минтруде.

Соотношение нового минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой за 2024 год (56 443 рубля) составит 48%.