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Общество

В России решили повысить МРОТ на 20,7%

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Минтруд предложил с 1 января 2026 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 20,7% - до 27 093 рублей.

Соответствующей законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 21 июля.

Сейчас (с 1 января 2025 года) МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц. Его определили в октябре 2024-го. Предыдущий размер - 19 242 рубля.

Повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян, отметили в Минтруде.

Соотношение нового минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой за 2024 год (56 443 рубля) составит 48%.

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