Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%

В сентябре российские банки выдали порядка 405 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 3% больше, чем в августе нынешнего, сообщает ВТБ со ссылкой на предварительные оценки.

На фоне снижения ключевой ставки и улучшения условий рыночной ипотеки в крупнейших банках доля господдержки продолжает постепенно снижаться. В сентябре, по расчетам ВТБ, на льготные программы в общем объеме выдач пришлось 76% против 78% в августе и пиковых 82% в июле.

Локомотивом рынка по-прежнему остается «семейная» ипотека. Эксперты ожидают, что доля госпрограмм на рынке к концу года плавно сократится до 70%.

Всего по итогам 9 месяцев года выдачи ипотеки в России составили более 2,6 трлн рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь - сентябрь прошлого года.

«Рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление. По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться: снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Источник — фото предоставлено ВТБ
