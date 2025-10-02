Сетевое издание|18+|Четверг|2 окт 2025|13:06
Зерно из Пензенской области вывезли в Турцию, Латвию и Бельгию

За 9 месяцев 2025 года из Пензенской области экспортировали 4,41 тыс. тонн зерна.

За пределы региона отправили 3,61 тыс. тонн продовольственного льна, 407 тонн семян горчицы, 216 тонн кормовой вики, 88 тонн сушеной чечевицы, 66 тонн сушеного нута и 22 тонны гречневой крупы.

Конкретно в сентябре на экспорт отгрузили 415,3 тонн семян льна и 63 тонны семян продовольственной горчицы.

Лен вывозили в Белоруссию, Латвию и Бельгию, чечевицу и гречку - в Турцию, горчицу - в Германию, кормовую вику - в Белоруссию, нут - в Турцию.

Партии уходили как железнодорожным, так и автомобильным транспортом, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

