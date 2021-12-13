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Общество

В Пензастате подсчитали среднюю зарплату работников разных сфер

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Пензастат опубликовал данные по среднемесячным зарплатам работников различных отраслей в области за январь - сентябрь текущего года.

По данным специалистов, средняя заработная плата в данный период составляла 35 256 рублей.

Больше всего получали жители региона, занятые финансовой или страховой деятельностью, - 51 125 рублей. На втором месте по уровню зарплат пензенцы, которые работают в научной или технической сфере, - 46 190 рублей. На третьем - сотрудники сферы информации и связи (43 138).

Наиболее низкие зарплаты в области у работников культуры, спорта, организаторов досуга и развлечений (27 937 рублей), специалистов, занятых водоснабжением, водоотведением, организацией сбора отходов (26 960 рублей), а также в сфере гостиничного бизнеса и общепита (25 042 рубля).

Ранее эксперты ria.ru обнародовали рейтинг российских регионов по уровню зарплат. В списке Пензенская область оказалась на 66-м месте. Исследователи подсчитали, что 1,9% населения Сурского края получают в месяц более 100 000 рублей, а 16,9% - менее 15 000 рублей.

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Гость||

Т.е. работники завода Заречного вообще до самых низких з/п Пенз. обл. не дотягивают?

Гость||

нет доверия статистике сегодня

Гость||

зарплата у многих не растет совсем на протяжении нескольких последних лет а если и растет то этот рость съедается ростом цен с отъеданием от зарплаты до роста этого, ято фактически означает что она падает, вообще считаю цифра среднестатистической з/п это ни о чем, нужны цифры средней зарплаты деленной на среднюю корзину продуктовую или вместе с жкх и другими тратами

Гость||

А зарплата дворника средняя что стесняемся назвать?

Гость||

Посчитали, никто не прослезился, а?

Гость||

Гость писал(a):

Посчитали, никто не прослезился, а?
Мы поплакали от смеха всем офисом.

Гость||

не понимаю зачем это публиковать? Это только злит народ? Чего вы хотите, бузы? И так уже все официальное воспринимается как издевательства какие то

Гость||

Как здорово в России а я и не знал!

Гость||

Девчонки с большой жопой пишите!Я развелся!Степан Иванович меня зовут.

Гость||

Хочу жить в такой России!

Гость||

Гость писал(a):

Степан Иванович меня зовут.
Работник страховой сферы )))

Гость||

Вот лишенцы!!!

Гость||

10:24 ))) Ну да, только не путайте с Юрием Иванычем Деточкиным, тут ОСАГОй попахивает.

Гость||

Зарплата дворника с расчетом за 1-н подъезд от 1500 руб до 4000 руб. А в среднем не превышает 2000 руб за подъезд не зависимо от времени года.Т.е. за уборку 5-ти подъездного дома - 10000 руб в месяц.

Гость||

Не густо, а что делать, довели.

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Имя: Гость
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