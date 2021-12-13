В Пензастате подсчитали среднюю зарплату работников разных сфер

13.12.2021 | 09:31

Пензастат опубликовал данные по среднемесячным зарплатам работников различных отраслей в области за январь - сентябрь текущего года.

По данным специалистов, средняя заработная плата в данный период составляла 35 256 рублей.

Больше всего получали жители региона, занятые финансовой или страховой деятельностью, - 51 125 рублей. На втором месте по уровню зарплат пензенцы, которые работают в научной или технической сфере, - 46 190 рублей. На третьем - сотрудники сферы информации и связи (43 138).

Наиболее низкие зарплаты в области у работников культуры, спорта, организаторов досуга и развлечений (27 937 рублей), специалистов, занятых водоснабжением, водоотведением, организацией сбора отходов (26 960 рублей), а также в сфере гостиничного бизнеса и общепита (25 042 рубля).

Ранее эксперты ria.ru обнародовали рейтинг российских регионов по уровню зарплат. В списке Пензенская область оказалась на 66-м месте. Исследователи подсчитали, что 1,9% населения Сурского края получают в месяц более 100 000 рублей, а 16,9% - менее 15 000 рублей.