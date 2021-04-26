Председателем совета по инновациям и инвестициям стал Олег Тоцкий

26.04.2021 | 11:26

В Пензенской области создан совет по инновациям и инвестициям при губернаторе. Соответствующее распоряжение руководитель региона Олег Мельниченко подписал в понедельник, 26 апреля.

«Мы с Михаилом Лисиным (бизнес-омбудсмен. - Прим. ред.) и предпринимательским сообществом проделали определенную работу, сформирован состав этого совета, куда вошел целый ряд знаковых для нашего региона предпринимателей, которые, скажем так, еще с конца 80-х - начала 90-х здесь выстраивали свой бизнес», - рассказал Мельниченко.

Он уточнил, что возглавлять совет будет сам, а председателем, то есть тем, кто станет организовывать работу и вести заседания, назначен Олег Тоцкий.

«Естественно, на общественных началах, потому что он никуда из бизнес-сообщества не выпадает. Олег Юрьевич - достаточно известный предприниматель в Пензенской области. Очень надеюсь, что он работу совета достаточно продуктивно выстроит», - высказался врио губернатора.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в совет не входит ни один чиновник.

«Вообще ни один. Это принципиальное решение. Все вопросы, которые будут связаны с функционированием и взаимодействием органов государственной власти с советом, - чиновники будут приглашаться на эти заседания. Всю инвестиционную политику будем строить публично, будем обсуждать и уходить от каких-то кулуарных решений», - заключил глава региона.

О планах по созданию совета Мельниченко заявил 27 марта в региональном Законодательном собрании. Тогда он сообщил, что председатель совета будет избран из самой бизнес-среды и впоследствии войдет в состав правительства.