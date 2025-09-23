Как проверить свой трудовой стаж?

Вопрос от интернет-пользователя
Работаю то официально, то нет, уже не помню, какой у меня стаж. Как его проверить?
Ответ специалиста
Стаж можно проверить, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. В нем также указаны страховые взносы и пенсионные коэффициенты, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Получить документ можно лично в Соцфонде или онлайн через «Госуслуги».
Если в выписке вы обнаружили ошибки или отсутствие какой-то информации, счет нужно скорректировать.
Возможные ситуации:
- работодатель не подал информацию о вашем трудоустройстве;
- не все периоды работы учтены;
- отсутствуют данные о деятельности ИП;
- нет сведений о работе до 1 января 2002 года;
- нет данных о нестраховых периодах.
Для внесения изменений можно подать заявление на «Госуслугах».