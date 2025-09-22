Что делать, если соседи открыли хостел?

22.09.2025 | 14:26

Вопрос от интернет-пользователя

Соседи купили несколько квартир и открыли что-то типа гостиницы. Теперь по подъезду ходят посторонние. Как это прекратить?

Ответ специалиста

В основном в многоквартирных домах нельзя устраивать гостиницы, однако это возможно, если помещения нежилые, имеют отдельные входы и вентиляцию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Обычно это первый этаж, где открывают магазины, почту или пункты доставки», - отметили специалисты.

Пожаловаться на нелегальный хостел можно в Роспотребнадзор - через сайт службы, через «Госуслуги» либо лично и по почте. Сотрудники проведут проверку.

«Если хостел расположен в нежилом помещении, но у него нет отдельного входа или вентиляции, владелец получит предписание исправить нарушение. Если для мини-гостиницы используется квартира, собственнику придется заплатить штраф и закрыть заведение», - рассказали эксперты.