Политика

Мельниченко намерен повысить дисциплину в органах власти

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Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о ближайших планах и своих задачах на новом посту. Он озвучил их в субботу, 27 марта, в региональном Законодательном собрании.

По мнению врио губернатора, все задачи делятся на три группы. Первая - оперативное руководство регионом в плане борьбы с COVID-19, обеспечение населения качественной медицинской помощью и средствами, вакцинация населения, вторая - выполнение национальных проектов.

Третий блок вопросов - грядущий паводок. «Необходимо правильно оценить ситуацию и понять, где наибольшая угроза подтопления», - отметил он.

Кроме того, Олег Мельниченко отметил, что предстоят посевная кампания и пожароопасный период, к которым нужно тщательно готовиться. Также он напомнил о проблеме обманутых дольщиков, которую надо решать.

Врио губернатора заявил, что намерен «перезагрузить» работу с бизнес-сообществом. В связи с этим будет создан совет с правом осуществлять экспертизу всех инвестиционных проектов. Председатель совета будет избран из самой бизнес-среды и впоследствии войдет в состав правительства.

Также будет совет по развитию гражданского общества, куда войдут некоммерческие организации. Его председатель станет членом правительства.

Олег Мельниченко отметил: в органах власти и местного самоуправления нужно повысить дисциплину. «Есть понятие этики государственного служащего. С теми, кто будет ее нарушать, будем расставаться», - предупредил он и добавил, что станет очень тщательно следить за коррупционными тенденциями. В случае их выявления чиновников уволят, а правоохранители проверят их деятельность.

Завершая выступление, Мельниченко сделал несколько предложений тем, кто присутствовал в зале и с кем он ранее работал. Так, Александру Калашникову предстоит возглавить группу внештатных советников губернатора, а Светлане Пинишиной - войти в ее состав.

«Я настроен на конструктивную работу. Главная задача - повышение уровня жизни пензенцев и развитие области», - завершил он.

Досрочные выборы главы региона состоятся 19 сентября. Врио губернатора уже заявил о намерении участвовать в них.

Назначение Олега Мельниченко на пост главы региона связано с тем, что предыдущего губернатора, Ивана Белозерцева, глава государства отрешил от должности в связи с утратой доверия. Суд принял решение об аресте до 20 мая.

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Гость||

Из его речи я понимаю Савин сядет ?

Гость||

Стабильность.Безопасность.Развитие.

Гость||

Пинишина непотопляемая. возраст учитываем?

Гость||

По его словам видно, что бабка Столярова, как пример вопиющего нецелевое использования бюджетных средств, так и будет коптить небо в кабинете.

Гость||

Калашников толковый строитель, грамотный руководитель и просто хороший человек

Гость||

Приехали, Мельниченко решил вернуться к проверенным бочкаревским кадрам. И это путь развития? Движение вперед??

Гость||

Так снизить капрем и проезд, слабо? Думаю что да.

Гость||

Гость писал(a):

Из его речи я понимаю Савин сядет ?
Нет, теперь им придётся тщательнее прятать хвосты и быть осторожнее во время воровства народных денег.

Гость||

Про обманутых дольщиках сказал,а про двухэтажные развалюхи не слова,люди до сих пор живут как в девятнадцатом веке.У застройщиков,море свободных квартир,не пора ли туда заселять переселенцев, а их дома сносить и на этом месте строить новые.Слева от терновского моста,целый район,все гости,как едут с аэропорта,открывается вид на это убожество и набережную пензятки надо расчистить и облагородить

Гость||

Гость писал(a):

Приехали, Мельниченко решил вернуться к проверенным бочкаревским кадрам. И это путь развития? Движение вперед??
Пятимся вперёд

Гость||

Создам совет того совет сего, короче советский город будет.

Гость||

Калашников -это СИЛА.АЛЕКСАНДР СЕРАВИМОВИЧ-ВПЕРЕД .МЫ С ВАМИ.ЭТО ТОТ ЧЕЛОВЕК,КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ НУЖЕН ПЕНЗЕ.

Гость||

Значит народ совсем загнут

Гость||

Байдена клеймил позором?

Гость||

Пинишину откуда достали?

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Имя: Гость
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