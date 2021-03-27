Мельниченко намерен повысить дисциплину в органах власти

27.03.2021 | 12:37

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о ближайших планах и своих задачах на новом посту. Он озвучил их в субботу, 27 марта, в региональном Законодательном собрании.

По мнению врио губернатора, все задачи делятся на три группы. Первая - оперативное руководство регионом в плане борьбы с COVID-19, обеспечение населения качественной медицинской помощью и средствами, вакцинация населения, вторая - выполнение национальных проектов.

Третий блок вопросов - грядущий паводок. «Необходимо правильно оценить ситуацию и понять, где наибольшая угроза подтопления», - отметил он.

Кроме того, Олег Мельниченко отметил, что предстоят посевная кампания и пожароопасный период, к которым нужно тщательно готовиться. Также он напомнил о проблеме обманутых дольщиков, которую надо решать.

Врио губернатора заявил, что намерен «перезагрузить» работу с бизнес-сообществом. В связи с этим будет создан совет с правом осуществлять экспертизу всех инвестиционных проектов. Председатель совета будет избран из самой бизнес-среды и впоследствии войдет в состав правительства.

Также будет совет по развитию гражданского общества, куда войдут некоммерческие организации. Его председатель станет членом правительства.

Олег Мельниченко отметил: в органах власти и местного самоуправления нужно повысить дисциплину. «Есть понятие этики государственного служащего. С теми, кто будет ее нарушать, будем расставаться», - предупредил он и добавил, что станет очень тщательно следить за коррупционными тенденциями. В случае их выявления чиновников уволят, а правоохранители проверят их деятельность.

Завершая выступление, Мельниченко сделал несколько предложений тем, кто присутствовал в зале и с кем он ранее работал. Так, Александру Калашникову предстоит возглавить группу внештатных советников губернатора, а Светлане Пинишиной - войти в ее состав.

«Я настроен на конструктивную работу. Главная задача - повышение уровня жизни пензенцев и развитие области», - завершил он.

Досрочные выборы главы региона состоятся 19 сентября. Врио губернатора уже заявил о намерении участвовать в них.

Назначение Олега Мельниченко на пост главы региона связано с тем, что предыдущего губернатора, Ивана Белозерцева, глава государства отрешил от должности в связи с утратой доверия. Суд принял решение об аресте до 20 мая.