В каких случаях не дадут налоговый вычет за покупку жилья?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь купить квартиру. Могут ли мне отказать в оформлении налогового вычета?
Ответ специалиста
Оформить налоговый вычет за приобретение жилья можно не всегда. В каких случаях этого сделать не удастся, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
На вычет не стоит рассчитывать, если:
- жилье досталось по наследству или вы получили его в подарок;
- вы купили имущество у близких родственников (родителей, супругов, детей, братьев и сестер, а также у опекунов, усыновителей или подопечных);
- жилье частично оплачено работодателем, из бюджета или для его покупки были предоставлены субсидии (эта доля расходов не включается в расчет);
- право собственности было оформлено до 1 января 2014 года и вычет уже получен;
- максимальная сумма, с которой идет вычет, уже была использована.
«Вернуть средства за ипотеку можно только 1 раз и на 1 объект недвижимости», - объяснили специалисты.
