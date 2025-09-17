В каких случаях не дадут налоговый вычет за покупку жилья?

17.09.2025 | 16:15

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь купить квартиру. Могут ли мне отказать в оформлении налогового вычета?

Ответ специалиста

Оформить налоговый вычет за приобретение жилья можно не всегда. В каких случаях этого сделать не удастся, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

На вычет не стоит рассчитывать, если:

- жилье досталось по наследству или вы получили его в подарок;

- вы купили имущество у близких родственников (родителей, супругов, детей, братьев и сестер, а также у опекунов, усыновителей или подопечных);

- жилье частично оплачено работодателем, из бюджета или для его покупки были предоставлены субсидии (эта доля расходов не включается в расчет);

- право собственности было оформлено до 1 января 2014 года и вычет уже получен;

- максимальная сумма, с которой идет вычет, уже была использована.

«Вернуть средства за ипотеку можно только 1 раз и на 1 объект недвижимости», - объяснили специалисты.