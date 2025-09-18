Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|20:59
Как убрать пятно от кофе с одежды?

Вопрос от интернет-пользователя

Пролил кофе на штаны. Как убрать, чтобы не осталось следа?

Ответ специалиста

Чтобы удалить пятно от кофе с одежды, первое, что следует сделать, - промыть ткань под холодной водой. Это поможет частично убрать загрязнение, пока оно не въелось.

Далее нанесите небольшое количество жидкого моющего средства для посуды или стирки на пятно и оставьте на 5-10 минут. Потом смойте водой.

Если след не сошел, можно попробовать другой способ: посыпать ткань солью и выжать сверху лимонный сок. В течение 15 минут смесь должна подействовать. По завершении промойте участок.

Источник — фото pxhere.com
