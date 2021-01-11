В Пензенской области хотят вернуться к ярмаркам с доступными ценами

11.01.2021 | 16:20

В Пензенской области продолжат работать ярмарки, на которых фермеры и аграрии представляют свои товары по доступным для покупателей ценам. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 11 января.

В 2020 году ярмарочное направление торговли в Пензенской области пережило немало перемен. В конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции ярмарки были запрещены, дабы помешать распространению COVID-19.

Однако желание пензенцев приобретать товары по ценам ниже магазинных нельзя было сбрасывать со счетов, да и дачный сезон никто не отменял. Поэтому уже в мае прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка.

В июне, во время введения второго этапа смягчения ограничений по коронавирусу, рынки и ярмарки непродовольственных товаров были открыты для работы.

В октябре в Каменке и Пензе прошли традиционные торговые дни. Горожане могли по низким ценам приобрести фрукты и овощи, посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, мед и продукцию пчеловодства. А вот в Заречном от торговых радостей решили временно отказаться.

Между тем в ноябре Пензастат зафиксировал повышение цен в регионе на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Заметнее всего подорожали куриные яйца - на 12,6%, в среднем цена десятка поднялась с 50,03 до 56,35 руб. Также подорожали хлеб из муки высшего сорта, молоко, рыба, куры.

После этого региональное министерство сельского хозяйства установило рекомендуемые цены на отдельные группы продовольственных товаров. В списке 23 позиции, в него внесены яйца, сахар, мясо, молоко, овощной ассортимент - продукты, которые реализуют на ярмарках выходного дня.

С 14 декабря согласно постановлению администрации Пензы в областном центре официально работают ярмарки. Они будут функционировать до 8 марта по 17 адресам.

На совещании губернатор Иван Белозерцев поручил сохранить количество торговых площадок и напомнил о традиции проводить в ярмарочные дни презентации районов. Он поручил спланировать такие мероприятия по субботам, сообщили в пресс-службе правительства региона.