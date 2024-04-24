В Пензенской области ограничили работу «разливаек»

24.04.2024 | 11:27

В среду, 24 апреля, депутаты Законодательного собрания Пензенской области ограничили деятельность точек общепита, которые фактически круглосуточно торгуют спиртным.

Вопрос о так называемых разливайках не раз поднимался на различных уровнях власти. В июне 2023 года депутаты Пензенской городской думы обсуждали продажу пива в круглосуточных точках, расположенных в жилых домах. Если магазинам запрещено торговать спиртным по вечерам, то предприятиям общепита - нет. Кроме того, в рюмочных нередко торговали контрафактным алкоголем.

1 февраля 2024-го был принят федеральный закон, после которого стало возможным появление региональной инициативы по запрету продажи спиртного в подобных местах.

Согласно принятому закону, в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, устанавливается запрет на продажу алкогольной продукции c 22:00 до 10:00. А если площадь зала в такой точке менее 30 кв. м, то продавать спиртное в ней нельзя.

Кроме того, запрещается розничная продажа спиртных напитков в скверах и парках, на прудах и пляжах, у водохранилищ, на территориях для занятий физической культурой и спортом. Исключение - точки общепита. Также нельзя торговать спиртными напитками в местах массовых мероприятий, гуляний и ярмарок.

Закон вступит в силу с 1 сентября.