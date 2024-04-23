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Экономика

Переводы по СБП используют уже 70% жителей ПФО

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Услугами переводов самому себе в разные банки через СБП уже пользуются 68% жителей округа. Сумма переводов в большинстве случаев не превышает 20 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты опроса *, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Жители ПФО активно пользуются платежным сервисом Банка России - системой быстрых платежей (СБП). 43% опрошенных переводят деньги через СБП несколько раз в неделю, 29% - 2-3 раза в месяц, 12% - хотя бы раз в месяц, 4% - несколько раз в год. Не пользуются СБП только около 12% участников опроса.

Услуга переводов самому себе в другой банк достаточно популярна - ею пользуются 68% опрошенных. В основном клиенты пересылают деньги на личные цели (43%), для выбора программ лояльности (36%) или условий по сберегательным продуктам (19%) и погашения кредитов (21%).

Сейчас 30% опрошенных переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 48% – от 5 до 20 тыс., 15% - от 20 до 50 тыс., около 7% - свыше 50 тыс.

С 1 мая суммы могут увеличиться: банкам запретят взимать с клиентов-физлиц комиссию за перевод денег между своими счетами в разных кредитных организациях.

Наиболее значимыми критериями оценки банка для переводов жители Приволжья назвали надежность (58%), удобство мобильного приложения и интернет-банка (46%) и выгодные финансовые условия по продуктам (33%). В топ-5 факторов выбора банка вошли также широкая сеть, удобство расположения отделений и банкоматов, а также наличие привлекательной системы лояльности.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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