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Экономика

Минсельхоз: Оптовые цены на яйца снизились, дойдет и до розницы

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В Министерстве сельского хозяйства России спрогнозировали снижение цен на куриные яйца. По данным ведомства, у производителей процесс уже пошел, а скоро он дойдет и до розничных продаж.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным министерства, рост цен произошел из-за совпадения сразу нескольких факторов. Это и сезонный спрос перед Новым годом, когда яйца активно скупают для салатов, и подорожание сопутствующих производственных расходов - зарплат, транспортных издержек и других.

«Как и прогнозировали ранее отраслевые союзы и ассоциации, сразу после Нового года спрос на куриные яйца снизился, следуя сезонным колебаниям. Ажиотажных покупок потребители больше не совершают, а оптовые цены производителей начали постепенно корректироваться от максимальных значений декабря. Запасы в розничной торговле достаточны для полного удовлетворения спроса со стороны населения», - приводит Минсельхоз слова главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов импортные поставки, которые уже начались.

Еще один способ стабилизировать стоимость яиц и, в перспективе, ее снизить - долгосрочное планирование, которое внедряется в регионах. В частности, в Пензенской области вопрос решается непосредственно с руководителями птицефабрик. Они взяли на себя добровольные обязательства по самоограничению оптово-отпускных цен на куриное яйцо.

Однако ранее в Российском птицеводческом союзе заявили, что снижения цен ждать не стоит. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что 110-125 рублей за десяток - «абсолютно нормально, справедливо и адекватно для данного продукта».

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