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Общество

На Шуисте проведут благотворительную ярмарку

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В Пензе храм преподобного Серафима Саровского организует очередную благотворительную вещевую ярмарку. Ее проведение намечено на воскресенье, 14 апреля.

Ярмарка состоится на площади перед храмом (ул. Клары Цеткин, 61). Всем нуждающимся будут бесплатно раздавать бывшие в употреблении вещи - одежду и обувь, уточнили в Пензенской епархии.

Время работы ярмарки - с 9:00 до 12:00.

Ранее Центр гуманитарной помощи епархии отправил более 150 мешков одежды и обуви для детей и взрослых в районы: Лунинский, Бессоновский, Пензенский (село Кондоль) и Шемышейский.

Из храма преподобного Серафима Саровского благотворительную помощь получили жители села Бекетовка Иссинского района.

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