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Экономика

Во втором квартале продажи ипотеки в России удвоятся

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По прогнозам ВТБ, во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей - вдвое больше, чем в первом квартале. Общий объем продаж по итогам полугодия может составить около 60% от всех выдач в 2024 году. Об этом сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ожидаемый всплеск спроса россиян на ипотеку во втором квартале будет связан с завершением основной программы господдержки со ставкой 8%. Многие клиенты, планировавшие улучшить свои жилищные условия в текущем году, будут стремиться провести сделки до конца первого полугодия.

На этом фоне максимальная активность заемщиков будет зафиксирована в июне, а итоговый результат первого полугодия (порядка 3 трлн рублей) будет сопоставим с первой половиной прошлого года.

Со второго полугодия рынок жилищного кредитования начнет охлаждаться.

«Программа господдержки помогла многим россиянам купить собственную недвижимость или улучшить жилищные условия. Мощный импульс льготная ипотека придала и строительной отрасли, запустив масштабные проекты в разных субъектах страны. Господдержка в полном объеме выполнила свою главную функцию, и теперь рынку пора возвращаться к самостоятельному развитию, а льготные программы сфокусировать на поддержке семей с детьми и стратегических для государства регионах - например, Дальнего Востока и Арктики.

Во втором полугодии сегмент ипотеки будет перестраиваться, и объемы продаж в целом за год будут ниже прошлогодних. Дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от снижения базовых ставок и перезапуска программ рефинансирования», - сказал Георгий Горшков.

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