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Экономика

Юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года

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По прогнозам ВТБ, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель - достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Подавляющая часть вкладов в иностранной валюте сегодня открывается именно в юанях. Спрос на китайскую валюту продолжает расти, что сказывается на доле недружественных валют в сберегательном портфеле населения.

В ближайшее время банки будут сохранять высокие ставки по депозитам в китайской валюте, что будет привлекать не только премиальный сегмент, но и розничных клиентов. Такие инструменты сбережений станут еще более актуальными во втором полугодии, когда ставки по рублевым депозитам начнут снижаться в рамках смягчения политики ЦБ», - добавил Георгий Горшков.

За 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты.

Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.

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