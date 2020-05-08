Сетевое издание|18+|Пятница|8 мая 2020|18:32
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Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 17 мая включительно. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

«План поэтапного снятия ограничений будет разработан к 12 мая», - добавила она.

Режим повышенной готовности был введен 16 марта в целях противостояния распространению коронавирусной инфекции. Он подразумевал прекращение работы ряда предприятий и организаций и самоизоляцию населения.

С начала мая меры смягчились: открылись парикмахерские, а также магазины дачных товаров, СТО и автомойки. Кроме того, начали работать мебельные предприятия, а для дачников прошла традиционная ярмарка.

Тем не менее правила безопасности требуют от тех, кто пользуется общественным транспортом и посещает места массового скопления людей, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

жрать нечего. Чем ипотеку платить????

Гость||

1.3. В пункте 20 слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 года включительно" - но в данном пункте нет таких слов, только "с 13 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года и с 27 апреля по 30 апреля 2020".

Что же теперь - опять Заречный закрывают и выезд только по справкам или как вообще?

Гость||

Платите ИПешникам!!!! или езжайте на север на изоляцию всем Правительством.

Гость||

Господин Губернатор иди ты со своим Постановлением в лес на изоляцию, там короновируса нет!

Гость||

Почему только на неделю? Нужно было продлить до 1 июня как Собянин в Москве. За неделю ситуация не изменится.

Имя: Гость
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