В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 17 мая включительно. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.
«План поэтапного снятия ограничений будет разработан к 12 мая», - добавила она.
Режим повышенной готовности был введен 16 марта в целях противостояния распространению коронавирусной инфекции. Он подразумевал прекращение работы ряда предприятий и организаций и самоизоляцию населения.
С начала мая меры смягчились: открылись парикмахерские, а также магазины дачных товаров, СТО и автомойки. Кроме того, начали работать мебельные предприятия, а для дачников прошла традиционная ярмарка.
Тем не менее правила безопасности требуют от тех, кто пользуется общественным транспортом и посещает места массового скопления людей, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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