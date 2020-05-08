В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

08.05.2020 | 18:06

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 17 мая включительно. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

«План поэтапного снятия ограничений будет разработан к 12 мая», - добавила она.

Режим повышенной готовности был введен 16 марта в целях противостояния распространению коронавирусной инфекции. Он подразумевал прекращение работы ряда предприятий и организаций и самоизоляцию населения.

С начала мая меры смягчились: открылись парикмахерские, а также магазины дачных товаров, СТО и автомойки. Кроме того, начали работать мебельные предприятия, а для дачников прошла традиционная ярмарка.

Тем не менее правила безопасности требуют от тех, кто пользуется общественным транспортом и посещает места массового скопления людей, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.