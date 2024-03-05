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Общество

В Пензе открылись цветочные ярмарки: горожане изучили цены

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Во вторник, 5 марта, в преддверии Международного женского дня в Пензе начали работать цветочные ярмарки.

В Пензе открылись цветочные ярмарки: горожане изучили цены

Как сообщили в городской администрации, точек продажи 12, они расположены в разных микрорайонах областного центра.

В Пензе открылись цветочные ярмарки: горожане изучили цены

Одна из читательниц портала PenzaInform.ru посетила ярмарку и рассказала, что торгуют пока в основном мимозой, но встречаются и цветочные композиции.

В Пензе открылись цветочные ярмарки: горожане изучили цены

«Самая мелкая веточка мимозы стоит 50 рублей (фото № 4), самая крупная - 300 (фото № 5 слева). Тюльпанов нет», - констатировала горожанка, выразив надежду на более широкий выбор цветов ближе к празднику.

В Пензе открылись цветочные ярмарки: горожане изучили цены

Сама женщина выбрала ветку за 100 рублей. Ее фото представлено ниже.

В Пензе открылись цветочные ярмарки: горожане изучили цены

В мэрии Пензы уточнили, что цветы будут продаваться на улицах до 10 марта.

В Пензе открылись цветочные ярмарки: горожане изучили цены

Флористы советуют при выборе букетов обращать внимание на цвет бутонов. К примеру, белый - традиционный знак чистоты и невинности. Такие цветы принято вручать девушкам, сестрам, подругам. Любимой женщине рекомендуют дарить красные цветы - символ высокого чувства и страсти.

Оранжевые растения символизируют уверенность, независимость, а значит, станут отличным подарком к 8 Марта для начальницы либо тещи. Женщинам постарше подходят бордовые оттенки.

В любом случае всегда лучше ориентироваться на индивидуальные предпочтения девушки или женщины.

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