Названы регионы - лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой

17.04.2024 | 16:38

В России набирают популярность дистанционные сделки с недвижимостью. Лидируют по их числу Краснодарский край, Москва и Московская область. При этом Кубань демонстрирует рекордные результаты: по итогам первого квартала в регионе более 80% заемщиков получили ипотеку дистанционно.

Такие данные в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи представила руководитель направления управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Полина Королева.

По итогам января - марта 2024 года Краснодарский край с большим отрывом лидирует среди российских регионов по доле цифровой ипотеки - 81%. Для сравнения: в Москве, которая также вошла в топ, этот показатель составил 71%, в Подмосковье - 58%, а в Тюменской области - 55,5%.

По данным ВТБ, рекордные показатели Краснодарского края обусловлены высокой долей межрегиональных сделок, когда клиент приобретает недвижимость в регионе из другого города. В большинстве таких случаев (93%) клиенты приобретают строящееся жилье.

«При высоком темпе жизни спрос на дистанционные сделки с недвижимостью стабильно растет. По итогам первого квартала почти каждый третий жилищный кредит наши клиенты получили дистанционно. Чаще всего удаленно заемщики покупают новостройки: в январе - марте на первичном рынке онлайн мы провели 42% сделок.

С учетом особенностей купли-продажи «вторички» доля цифровой ипотеки в этом сегменте значительно ниже, тем не менее мы фиксируем и ее рост. За год в структуре выдач ВТБ она выросла в 6 раз и по итогам марта превысила 11%», - отметила Полина Королева.