Россияне увеличили траты на здоровье и спорт на 20%

17.04.2024 | 15:46

В первом квартале 2024 года клиенты ВТБ потратили на спорт и медицину более 42 млрд рублей, что на 21% больше расходов за аналогичный период прошлого года.

Свыше 34,3 млрд рублей держатели карт направили на покупку лекарств, оплату услуг частных врачей и медклиник. Это на 23% больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд составили покупки в аптеках (рост на 23% по объему к аналогичному периоду прошлого года) и 9,2 млрд - оплата медуслуг в клиниках (на 26% больше по объему).

8 млрд держатели карт направили на приобретение спортивного оборудования, велотехники, экипировки, фитнес-абонементов и другие расходы для поддержания хорошей физической формы.

Так, спрос на спортивные товары в первом квартале 2024 года был на 3% выше, чем годом ранее, а объем трат вырос на 11%. В общей сложности за этот период клиенты ВТБ выделили 1,7 млрд рублей на покупку спортинвентаря и прочих атрибутов активного отдыха.

Заметно выросло количество желающих заниматься в специализированных спортивных сообществах. Фитнес-абонементы и членство в спортивных клубах оплачивались россиянами на 8% чаще, чем годом ранее. В январе - марте клиенты ВТБ направили на эти цели свыше 3,6 млрд рублей.

Аналогичную динамику отмечает и аналитический сервис Продажи.рф («Первый ОФД»). По данным сервиса, спрос на товары для спорта и активного отдыха в первом квартале 2024 года был на 3% выше, чем годом ранее, объем трат вырос на 11%. Всего за квартал было куплено 14 млн товаров на 13 млрд рублей.

Развитие доступной инфраструктуры и общественных пространств оказывает положительное влияние на динамику спроса на велотехнику. При этом спрос на товары этой категории подвержен сезонности - объем трат и количество покупок кратно увеличиваются ближе к летнему сезону. Так, в январе клиенты ВТБ израсходовали на покупку велосипедов или запчастей к ним 16,7 млн рублей, а уже в марте - 44,8 млн.

Растет к лету и число спортивных страховок. По данным СК «Росгосстрах», более 85% их клиентов по страхованию от несчастного случая во время занятий спортом покупают краткосрочные полисы в период с марта по сентябрь, так как участвуют в летних спортивных мероприятиях с обязательным наличием страховки. Ближе к началу осени актуальным становится страхование детей для посещения секций.

Покупка спортивной формы и экипировки - вопрос, актуальный в любое время года. В первом квартале ежемесячно совершалось около 220 тыс. транзакций на приобретение формы, одежды для верховой езды или езды на мотоцикле - на 850 млн рублей. Средний чек составил 3,9 тыс. рублей.

«Мы отмечаем рост внимания россиян к состоянию своего здоровья. Сегодня многие предпочитают проходить обследования всего организма и сдавать анализы, не дожидаясь критических сигналов. С другой стороны, растет интерес к активному образу жизни. Стимулом для этого служит появление большого числа новых спортивных объектов, организация общественных пространств, парковых зон, выделенных велодорожек. Все это приводит к увеличению трат на необходимую атрибутику, форму и экипировку», - прокомментировал результаты исследования руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.