Пензенцам собираются раздавать одежду на ул. Клары Цеткин

30.01.2024 | 10:36

В Пензе у храма Преподобного Серафима Саровского проведут благотворительную вещевую ярмарку. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в Пензенской епархии.

Мероприятие состоится 11 февраля. Ярмарка будет работать с 9:00 до 12:00.

Одежду станут раздавать бесплатно всем нуждающимся.

«Расскажите о ярмарке своим друзьям, соседям, семьям, имеющим детей. Не останьтесь равнодушными!» - призвали пензенцев в епархии.

В Пензе нередко устраивают благотворительные ярмарки, на которых раздают вещи нуждающимся людям. Мероприятие проводится и перед 1 Сентября, чтобы помочь школьникам подготовиться к новому учебному году.