Эксперты подсчитали потребительские расходы пензенцев

17.04.2024 | 09:01

По данным РИА Рейтинг, в 2023 году потребительский спрос в России вырос на 6,2%, а среднедушевые расходы составили 37 тыс. руб. в месяц.

Самый большой рост потребительского спроса в прошедшем году отмечался в Республике Ингушетия, где он увеличился на 17,2%. Также он сильно вырос в Тюменской области (+14,8%). На третьем месте - Республика Адыгея и Ставропольский край (+12,4%).

Снизился этот показатель только в двух регионах - в Ненецком автономном округе и Брянской области.

В Пензенской области потребительский спрос за прошлый год вырос на 8%, а среднедушевые траты составили 28,1 тыс. руб. в месяц. Расходы жителей Саратовской области в среднем составили 25,2 тыс. руб., Ульяновской - 25,6 тыс. Тамбовской - 28,3 тыс., Мордовии - 21,8 тыс. руб.

У москвичей потребительские траты составили 46,1 тыс. руб. в месяц, а у санкт-петербуржцев - 34,6 тыс. руб.