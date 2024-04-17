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Экономика

Эксперты подсчитали потребительские расходы пензенцев

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По данным РИА Рейтинг, в 2023 году потребительский спрос в России вырос на 6,2%, а среднедушевые расходы составили 37 тыс. руб. в месяц.

Самый большой рост потребительского спроса в прошедшем году отмечался в Республике Ингушетия, где он увеличился на 17,2%. Также он сильно вырос в Тюменской области (+14,8%). На третьем месте - Республика Адыгея и Ставропольский край (+12,4%).

Снизился этот показатель только в двух регионах - в Ненецком автономном округе и Брянской области.

В Пензенской области потребительский спрос за прошлый год вырос на 8%, а среднедушевые траты составили 28,1 тыс. руб. в месяц. Расходы жителей Саратовской области в среднем составили 25,2 тыс. руб., Ульяновской - 25,6 тыс. Тамбовской - 28,3 тыс., Мордовии - 21,8 тыс. руб.

У москвичей потребительские траты составили 46,1 тыс. руб. в месяц, а у санкт-петербуржцев - 34,6 тыс. руб.

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