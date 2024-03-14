В Пензе на базе торговали фруктами и орехами, нарушая закон

14.03.2024 | 19:19

В Пензе на территории торговой базы у 2 предпринимателей на хранении и реализации нашли свыше 12 тонн фруктов, сухофруктов и орехов без маркировки, предусмотренной техническим регламентом.

«Отсутствие сведений о продукте, сроке его годности и другой обязательной информации может свидетельствовать о несоответствии требованиям безопасности для населения», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Пензенский транспортный прокурор возбудил в отношении предпринимателей административные дела за нарушение требований технических регламентов. Санкция соответствующей статьи КоАП РФ предусматривает для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, наказание в виде штрафа от 20 000 до 30 000 рублей.

«Материалы направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Пензенской области», - добавили в прокуратуре.

Весь упомянутый товар изъят из оборота.