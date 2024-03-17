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Общество

Ночную продажу алкоголя в пензенских «разливайках» скоро запретят

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В Пензенской области собираются принять закон, ограничивающий работу так называемых разливаек, расположенных на первых этажах домов.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В законопроекте оговаривается запрет на розничную продажу спиртных напитков в скверах и парках, на прудах и пляжах, у водохранилищ, на территориях для занятий физической культурой и спортом. Исключение - точки общепита.

Также намерены запретить продажу алкоголя в местах массовых мероприятий и ярмарок. Приобретать напитки разрешат только в кафе.

«На территории Пензенской области устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции в помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое помещение и расположенных на первых этажах в многоквартирных жилых домах, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», - говорится в законопроекте.

Что касается кафе, которые размещены в многоэтажках или поблизости, то алкоголь там хотят запретить продавать с 22:00 до 10:00. Если же такие точки общепита совсем маленькие (площадь зала менее 30 кв. м), то спиртное там пензенцы вовсе не купят.

Если закон примут, то в силу он вступит с 1 сентября этого года.

Появление региональной инициативы по запрету продажи спиртного в «разливайках» стало возможным после принятия федерального закона 1 февраля этого года. Такого решения проблемы в Пензенской области ожидали давно. Тем более что в рюмочных нередко торговали контрафактным алкоголем.

Так, в июне 2023 года депутаты городской думы обсуждали продажу пива в круглосуточных точках, расположенных в жилых домах. Если магазинам запрещено торговать спиртным по вечерам, то предприятиям общепита - нет.

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