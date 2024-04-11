Сетевое издание|18+|Четверг|11 апр 2024|15:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

У уличных торговцев на Чехова изъяли товар

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 10 апреля, торговцев, расположившихся на улице Чехова рядом с остановкой «Центральный рынок», потревожили проверкой.

Рейд по пресечению незаконной продажи товаров провели сотрудники администрации Железнодорожного района совместно с судебными приставами.

«У граждан, осуществлявших торговлю в неустановленных местах, изъяли товары. С нарушителями провели разъяснительную беседу по перемещению точек продажи товаров на сезонные ярмарки и рынки», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

У уличных торговцев на Чехова изъяли товар

Кроме того, рейд провели и на улице Бакунина.

На несанкционированную торговлю в центре Пензы жители жалуются часто. В ответ власти обещают провести рейд и наказать нарушителей.

Продавцов просят сбывать товар на рынках и ярмарках, купив место, но, по их мнению, это дорого. Они предпочитают уплатить штраф, который составляет от 1 500 до 15 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте