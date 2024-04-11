У уличных торговцев на Чехова изъяли товар

В среду, 10 апреля, торговцев, расположившихся на улице Чехова рядом с остановкой «Центральный рынок», потревожили проверкой.
Рейд по пресечению незаконной продажи товаров провели сотрудники администрации Железнодорожного района совместно с судебными приставами.
«У граждан, осуществлявших торговлю в неустановленных местах, изъяли товары. С нарушителями провели разъяснительную беседу по перемещению точек продажи товаров на сезонные ярмарки и рынки», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Кроме того, рейд провели и на улице Бакунина.
На несанкционированную торговлю в центре Пензы жители жалуются часто. В ответ власти обещают провести рейд и наказать нарушителей.
Продавцов просят сбывать товар на рынках и ярмарках, купив место, но, по их мнению, это дорого. Они предпочитают уплатить штраф, который составляет от 1 500 до 15 000 рублей.
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