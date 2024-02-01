Пензенская область получит права в борьбе с «разливайками»

01.02.2024 | 15:29

В четверг, 1 февраля, Госдума приняла закон, расширяющий полномочия региональных властей в борьбе с так называемыми разливайками. Теперь местные власти могут вводить дополнительные ограничения на торговлю спиртным.

Как сообщает РИА Новости, с 1 апреля регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (кроме ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Кроме того, местные власти могут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Кроме того, запрещается добавлять в продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов, а также использовать наименования, способные ввести потребителей в заблуждение относительно вида и состава напитка.

Эта мера принята, чтобы предотвратить массовые отравления людей суррогатами наподобие «Мистера Сидра». Такой случай произошел в Пензенской области летом 2023 года. Поддельными напитками отравились несколько человек, а 17-летняя девушка, выпившая мохито, скончалась.

Решения проблемы «разливаек» на федеральном уровне в Пензенской области ожидали давно. Тем более что в рюмочных нередко торговали контрафактным алкоголем.

Так, в июне 2023 года депутаты городской думы обсуждали продажу пива в круглосуточных точках, расположенных в жилых домах. Если магазинам запрещено торговать спиртным по вечерам, то предприятиям общепита - нет.

А в июле на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, усиливающий меры борьбы с «разливайками». Теперь у регионов появились рычаги воздействия на подобные объекты. Отчитаться о выполнении закона они должны до 1 октября.