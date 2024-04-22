В Пензе сдача квартиры в аренду менее выгодна, чем в Саратове или Саранске

22.04.2024 | 11:45

Жители Пензы получают больший доход от сдачи в аренду квартиры, чем москвичи. Среднегодовой показатель в областном центре составил 7,5%, в столице - 1,2%.

Такие данные приводятся в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость, который составили эксперты ria.ru.

«Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2021-2023) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров», - пояснили эксперты.

Пенза попала в число городов, в которых наблюдается низкая доходность от инвестиций в недвижимость. Областной центр оказался на 85-й строчке из 100. Среднегодовой показатель за 3 года без учета сдачи квартиры в аренду - 4,9%.

На первом месте в рейтинге - Норильск. Там среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость составила 28,9%, 20,6% - без учета сдачи в аренду.

Высокие доходы имеют и владельцы квартир в соседних с Пензой Саратове (17,8% и 14,1% - без учета сдачи в аренду), Саранске (14,8% и 11,7%), Самаре (13,1% и 9,9%), Ульяновске (12,8% и 9,2%), а также Тамбове (10,7% и 7,8%).

Согласно данным рейтинга, убытки от владения недвижимостью несут жители Южно-Сахалинска (-2,2% и -6,7% - без учета сдачи в аренду).