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Общество

В Пензе нашли нелегальные цветочные ярмарки

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В среду, 6 марта, в Ленинском районе Пензы сотрудники администрации проверили праздничные ярмарки, где продают цветы к 8 Марта.

На улицах Пушкина, Карпинского, Фурманова и проспекте Победы обнаружили точки нелегальной продажи букетов.

В Пензе нашли нелегальные цветочные ярмарки

«Адреса отсутствуют в схеме размещения нестационарных торговых объектов, у продавцов нет сопроводительных документов и сертификатов на растения», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В Пензе нашли нелегальные цветочные ярмарки

На нарушителей составили три административных протокола. Продавцов попросили разместить товар на специально организованных площадках и сезонных ярмарках.

Ранее стало известно, что накануне 8 Марта в областном центре открылось 12 цветочных ярмарок. Они находятся в разных микрорайонах.

Одна из читательниц портала PenzaInform.ru посетила ярмарку и рассказала, что торгуют пока в основном мимозой, но встречаются и цветочные композиции.

«Самая мелкая веточка мимозы стоит 50 рублей, самая крупная - 300. Тюльпанов нет», - констатировала женщина.

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Источник — фото администрации Пензы
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