Пензенской области выделили более 330 млн на доплаты медработникам

11.05.2020 | 08:46

Пензенская область получит из федерального бюджета более 330 млн рублей на доплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом.

Соответствующие распоряжения подписал в минувшую пятницу, 8 мая, исполняющий обязанности председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Документы опубликованы на официальном сайте кабмина.

В соответствии с одним из распоряжений Пензенской области выделено 98 млн 139 тыс. 600 руб., со вторым - еще 232 млн 975 тыс. 500 руб.

Ранее сообщалось, что только в мае на дополнительные выплаты пензенским медикам, инициированные Владимиром Путиным, понадобится почти полмиллиарда рублей. Об этом заявил министр здравоохранения области Александр Никишин.

По его словам, уже проведены два транша. За март (с 20-го числа) на доплату медработникам, которые контактируют с больными коронавирусом, направили 9 млн рублей, поступивших из федерального центра, за апрель - 140 млн.

На выплаты в мае потребуется 460 млн рублей. При этом части контингента медработников, не вошедшей в федеральный указ, доплатят из областного бюджета.

Врачи будут дополнительно получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.