Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мая 2020|10:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |

Экономика

Пензенской области выделили более 330 млн на доплаты медработникам

Печать

Пензенская область получит из федерального бюджета более 330 млн рублей на доплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом.

Соответствующие распоряжения подписал в минувшую пятницу, 8 мая, исполняющий обязанности председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Документы опубликованы на официальном сайте кабмина.

В соответствии с одним из распоряжений Пензенской области выделено 98 млн 139 тыс. 600 руб., со вторым - еще 232 млн 975 тыс. 500 руб.

Ранее сообщалось, что только в мае на дополнительные выплаты пензенским медикам, инициированные Владимиром Путиным, понадобится почти полмиллиарда рублей. Об этом заявил министр здравоохранения области Александр Никишин.

По его словам, уже проведены два транша. За март (с 20-го числа) на доплату медработникам, которые контактируют с больными коронавирусом, направили 9 млн рублей, поступивших из федерального центра, за апрель - 140 млн.

На выплаты в мае потребуется 460 млн рублей. При этом части контингента медработников, не вошедшей в федеральный указ, доплатят из областного бюджета.

Врачи будут дополнительно получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Это куда же теперь тратить то будут? Все закрыто.

Гость||

где эти деньги ?? Нам ничего не дали. В апреле хуже чем в марте!! Кому писать,что бы проверили ??

Гость||

Мне кажется, что второй коммент-тролль, если б обманули, то сразу же пошла бы волна возмущений, вон в свердловской области врачей обманули, так уже весь мир это читает, а их Губер, оправдывается и пенделей ожидает

Гость||

Иди по работай, тролль!!!! Получи копейки, потом посмотрим как возмущаться будешь

Гость||

и не стыдно ведь такую информацию обнародовать? бессовестные

Гость||

А какие категории получат доплату из областного бюджета?

Неужели федеральный указ не охватил эти категории?

Гость||

Увидят, ли данные "деньги" медики...???

Гость||

09.23, Вы вчера в Россию иммигрировали?

Гость||

А какой процент откатов?

Гость||

работай, тролль!!!! Получи копейки, потом посмотрим как возмущаться будешь

Нам на скорой все выплатили

Гость||

Моя жена мотается по деревням берет мазки у контактных . За апрель доплата 6 тысяч .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте