Рынок автокредитов в сентябре вырос на 17%

03.10.2025 | 12:50

По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре российские банки выдали автокредиты примерно на 203 млрд рублей. Этот объем на 17% превышает результат августа, но на 18% ниже показателей сентября прошлого года.

В целом по итогам 9 месяцев объем автокредитования в России составил более 1,1 трлн рублей, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Несмотря на то что показатели рынка еще отстают от прошлогодних результатов, разрыв сокращается. Рынок автокредитования продолжает планомерную адаптацию, демонстрируя в последние месяцы устойчивую положительную динамику от месяца к месяцу.

По оценке экспертов банка, текущую ситуацию можно охарактеризовать как «мягкий разгон» - набор оборотов по мере снижения ключевой ставки.

Ключевыми драйверами роста остаются субсидированные программы производителей и госпрограмма, работающие в сегменте новых автомобилей. При этом сегмент машин с пробегом сохраняет значительный потенциал, раскрытие которого ускорится в следующем году вслед за планомерным смягчением политики регулятора и увеличением органического спроса. Это позволит рынку вернуться к траектории устойчивого роста.