Общество

На допвыплаты пензенским медикам в мае нужно почти полмиллиарда

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В Пензенской области в мае на дополнительные выплаты медикам, инициированные Владимиром Путиным, понадобится почти полмиллиарда рублей.

Об этом заявил министр здравоохранения Александр Никишин на совещании в региональном правительстве в четверг, 7 мая.

По его словам, уже проведены два транша. За март (с 20-го числа) на доплату медработникам, контактирующим с больными коронавирусом, направили 9 млн рублей, поступивших из федерального центра. За апрель между ними распределят 140 млн рублей (ранее сообщалось о 120).

Уже рассчитано, что на выплаты в мае потребуется 460 млн рублей. Части контингента медработников, не вошедшей в федеральный указ, доплатят из областного бюджета.

Врачи будут получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Денег нет, но вы держитесь. Масок нет, но вы лечитесь!

Гость||

Крах медицины?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

будут
penzainform.ru писал(a):
положено
какие интересные слова

Гость||

Вот тратим деньги,из за дебилов которые привезли заразу с курортов заграничных!С них надо требовать часть компенсации!

Гость||

Кхм... ну допустим в регионе, по итогам мая будет в районе 1000 человек, у которых выявят короновирусную инфекцию (во всех форма, и в легких и в тяжелых) исходя из темпов заражения 30-40 человек в день. И таки за каждого получается только медикам собираются (подчеркну, собираются...) выплатить по 460 тыс. рублей? И это не считая прочих затрат, помимо выплат медикам? Граждане, походу нас дурят, и лихо дурят!

P.S. Ни чего не имею против достойной оплаты квалифицированного, тяжелого и честного труда медиков.

Гость||

Но ведь можно же что-то придумать? Ну чтоб не платить.

Гость||

интересно а санитаркам что нибудь перепадет вся грязная работа на них лежит

Гость||

Гость писал(a):

а санитаркам
а они к кому относятся penzainform.ru писал(a):
Врачи будут получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.
?

Гость||

обещают хоть... ждите

Гость||

07.05.2020 10:58|

Но ведь можно же что-то придумать? Ну чтоб не платить.

Естевственно, до 1 июня по кашмарят. Деньги которые медикам хотят заплатить брать не откуда экономика в минусе, все стоит. Границы закрыты. Конституцию менять надо! Деньги менять будут, как пить дать обвалят как в 98. нули отрежут.

Имя: Гость
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