На допвыплаты пензенским медикам в мае нужно почти полмиллиарда

07.05.2020 | 10:35

В Пензенской области в мае на дополнительные выплаты медикам, инициированные Владимиром Путиным, понадобится почти полмиллиарда рублей.

Об этом заявил министр здравоохранения Александр Никишин на совещании в региональном правительстве в четверг, 7 мая.

По его словам, уже проведены два транша. За март (с 20-го числа) на доплату медработникам, контактирующим с больными коронавирусом, направили 9 млн рублей, поступивших из федерального центра. За апрель между ними распределят 140 млн рублей (ранее сообщалось о 120).

Уже рассчитано, что на выплаты в мае потребуется 460 млн рублей. Части контингента медработников, не вошедшей в федеральный указ, доплатят из областного бюджета.

Врачи будут получать по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.